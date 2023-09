"Vu la situation du Standard c'est une victoire qui va redonner confiance" estime Alex Teklak

Pour notre consultant, ce match était une renaissance. Et pour cause, cela faisait 156 jours que le Standard n’avait plus remporté la moindre victoire en championnat. Une victoire sans aucun doute acquise grâce à une fin de mercato intéressante. "Finalement, le départ de Donnum était une nécessité absolue parce que ça a permis de débloquer des transferts importants comme Alzate. Ce sont des joueurs importants qui renforcent l’équipe et qui permettent aux autres de mieux jouer, à l’image de Kawabe aujourd’hui qui a fait un bon match. Je le dis souvent, quand des joueurs comme ça arrivent et apportent de la qualité supplémentaire, ça crée une émulation immédiate mais surtout ça crée de la confiance dans l’équipe, de l’assurance."

Il ajoute : "Je ne sais pas si vous avez fait attention aujourd’hui au banc du Standard, dans leur gestuelle. Si vous prenez leur attitude dans les matches précédents où ils n’étaient pas sereins du tout, c’était tout l’inverse aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’on sentait vraiment qu’ils étaient rassurés par la présence de ces joueurs-là sur le terrain. Et à ce moment, pour entraîner, c’est beaucoup plus facile. Ce qui est beaucoup plus dur, c’est la gestion. Il y a des joueurs qui ont mangé leur pain noir pendant six semaines et tout à coup ils se sont retrouvés sur le côté et on doit les garder motivés."