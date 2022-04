VTT Enduro : 5 nouveaux circuits en Wallonie d'ici l'été 2022 pour mieux respecter nos forêts

Le VTT hors sentier, c'est illégal. Mais ici, les traces sont balisées. Benoit Compère, fondateur du trail center : "On s’est dit qu’on allait plutôt dire aux gens où ils peuvent rouler ou non. Après, s’ils vont sur les traces qui sont interdites et où on ne peut pas rouler, ils y vont en connaissance de cause".

Des traces dans des habitats Natura 2000 ont été refusées

Les 11 pistes ont ainsi été élaborées en collaboration avec le DNF, comme l'explique Catherine Barvaux, cheffe du cantonnement d'Aywaille. "On a interdit certains traces. D’autres, dans des habitats Natura 2000, ont été refusées et c'est ainsi qu'on a réussi à trouver un ensemble de traces qui pouvaient leur convenir d’un point de vue kilométrique et technique et qui n'allaient pas poser trop de problèmes à des milieux sensibles".

Actuellement, 3 sites sont accessibles en Région wallonne, et il devrait y en avoir 8 pour cet été. Tout cela pour séduire les vététistes et augmenter l'attrait de la Wallonie, qui pourrait bien devenir un incontournable de l'enduro VTT.