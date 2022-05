VTT : Danny MacAskill, le roi du "Wheeling"

En anglais correct, on appelle ça un "wheelie", dans le langage courant, on dit plutôt un "wheeling". En français, on traduirait ça par "une roue arrière".

Un geste technique qu’on a tous tenté un jour, sur notre BMX ou au guidon de notre VTT. Objectif, tenir quelques secondes à rouler sur la roue arrière. Pour les plus téméraires, lâcher une main en équilibre plus ou moins précaire.

Danny MacAskill, la légende vivante du deux-roues, spécialiste du VTT trial et habitué aux vidéos a lui placé la barre haut, très très haut même. Avec cette nouvelle séquence délirante dans laquelle le cycliste britannique de 36 ans éblouit les amateurs de vélo, sans poser une seule fois la roue avant au sol. En ville, en forêt, il joue avec le mobilier urbain, les souches et les troncs. Avec une étonnante facilité. Un vrai régal à éviter de reproduire à la maison…