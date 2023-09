Vraiment écolo le gobelet réutilisable ? Voici trois défis auxquels il doit faire face

Pour pouvoir réutiliser massivement ces gobelets, il est primordial que les utilisateurs (festivaliers, fêtards, supporters) les utilisent avec respect.

Pour le patron de Rekwup, il n’y a pas de secret, le système de caution est par conséquent indispensable. Il va de pair avec l’idée même de gobelets réutilisables.

"Sans caution, on retrouve des gobelets qui traînent par terre. Même s’ils sont ramassés par l’organisation par la suite, on se retrouve avec des gobelets abîmés ou très sales", explique Jean-Gérald Pahaut. Et qui dit gobelets très sales dit beaucoup plus d’eau et d’énergie pour les nettoyer et donc une empreinte carbone qui s’alourdit.

Instaurer une caution permet aussi de récupérer davantage de gobelets en fin d’évènements. Mais même avec ce système, en moyenne 7% du stock disparaît à chaque évènement en Belgique. "Cela ne signifie pas que ces gobelets manquants sont d’office jetés", explique Jean-Gérald Pahaut. "Quand je vais chez des amis, leurs armoires sont toujours remplies de verres réutilisables. Ça leur permet à eux aussi de ne plus acheter de gobelets jetables pour les fêtes qu’ils organisent."