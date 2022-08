Vrai ou faux sur les alternatives végétales à la viande.

Plus de 40% des consommateurs d'alternatives végétales choisissent en effet des steaks de soja et autres saucisses à base de pois cassés ou de lentilles. Pourtant, si les substituts à la viande ont largement popularisé ce rayon (et le succès planétaire des recettes des géants Impossible Foods et Beyond Meat y est pour beaucoup), ce n'est pas l'offre qui plaît le plus.

"Les ventes de produits alternatifs aux produits laitiers représentent deux fois plus que celles de la viande végétale", indique Steve Markenson, le directeur de recherches de la Food Industry Association. En réalité, ce sont même (logiquement) les produits les plus naturels qui séduisent le plus les consommateurs :