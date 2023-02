Voyou débarque avec un nouvel album solaire et féerique

Ça faisait longtemps qu’on attendait la lumière chaude et enivrante, celle qui nous caresse la joue et emporte avec elle la mélancolie des jours de pluie. Ce matin, Voyou nous a apporté le plus doux des soleils avec Les Royaumes Minuscules, son dernier projet en date. À la façon d’un David Numwami ou encore d’un François Marry (fondateur émérite du groupe Frànçois and The Atlas Mountains), le chanteur et multi-instrumentiste français nous conte ses histoires les plus intimes par le biais de 11 titres à la fois rêveurs et terriblement ancrés : jouant avec les métaphores de la faune et la flore, il nous enveloppe d’une musique rassurante, où se mêlent déclarations, contemplations et productions organiques.