Voyagez sur la route, dans le ciel et dans l’imaginaire avec ces romans

Pour avoir fait un coup, comme ça, sans penser à mal (piquer la DS 21 d’un coiffeur, histoire de faire un tour jusqu’à la mer), Jean-Claude et Pierrot se trouvent embarqués dans une drôle d’aventure.

Ils ont tout à coup de l’argent plein les poches, des fringues, des bagnoles et des filles, quelles filles ! Marie-Ange surtout, la plus formidable de toutes. Tout ce qu’ils aiment et qu’ils n’avaient jamais eu. Oui, mais ils ont aussi la police aux fesses ! Or, tout plutôt que la prison.

Alors, c’est la fuite. On dort à la belle étoile, on se planque dans des résidences secondaires, on zigzague de la Côte basque à l’Alsace, sans oublier bien sûr de s’envoyer en l’air à chaque occasion.

Mais allez savoir comment ça finit, des histoires pareilles…