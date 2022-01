Voyagez sans quitter votre canapé en compagnie de ces romans

On a tous et toutes déjà eu envie de les larguer, ces fameux cordages qui retiennent notre bateau au port, soit parce qu’ils nous enracinent à un endroit qu’on peut finir par avoir en horreur, soit parce qu’on a envie de voir du pays tout simplement. Dans cette histoire qui prend place aux abords de la mer du Nord, les amarres vont jouer ce double rôle pour Helmut. Ce marin-pêcheur plutôt mystérieux, mutique, en apparence simple, porte en réalité le lourd fardeau de l’enfance battue. Il n’en parle pas bien sûr, il croit qu’il n’y pense pas, et pourtant c’est là, au quotidien, c’est ancré en lui. C’est peut-être d’ailleurs la raison pour laquelle il part en mer à l’aube, un jour après l’autre, il y a quelque chose de salvateur dans le fait d’être malmené par les vagues, et puis de revenir " rincé " si je puis dire ainsi tous les soirs au port, sain et sauf, exténué mais bien vivant.