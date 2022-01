Voyagez en Russie grâce à ces 2 livres

C’est une avant-première que Michel a choisi de présenter comme deuxième livre. Disponible sur le marché dans 15 jours, l’ouvrage est écrit par un collectif d’auteurs italiens qui se cachent sous le pseudo de "WU MING".

Le récit débute en 1927, soit 10 ans après la révolution russe. L’élément déclencheur est la rencontre d’un célèbre penseur socialiste et auteur, avec une femme, plus précisément un personnage d’un de ses livres. Celle-ci tente de revenir sur ce qu’aurait pu être la révolution russe si les codes du socialisme avaient réellement été gardés et met en avant ce que cela est devenu à cause des dirigeants et de leurs soifs de pouvoir…

Dans cette réflexion ainsi que dans l’écriture, on ressent un grand bagage politique et littéraire ce qui donne une dimension encore plus intéressante à l’œuvre.