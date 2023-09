Voyagez en musique le temps d’un concert à l’atelier Marcel Hastir

Après la trêve estivale, les lieux culturels réouvrent tour à tour leurs portes, ce week-end marquera notamment la rentrée de l’atelier Marcel Hastir, situé à Bruxelles dans le quartier Léopold, du nom du peintre et résistant belge qui s’y était installé en 1935 et où lui et son épouse, Ginette van Rijckevorsel van Kessel, organisèrent et accueillirent de nombreuses activités, dont des concerts. Pour entamer cette nouvelle saison, la pianiste Dalia Ouziel a concocté une soirée dont les fonds serviront à soutenir les Concerts 11h11 dont elle est l’instigatrice. Des concerts qui résultent d’une promesse faite à Marcel Hastir quelques semaines avant sa mort en 2011, à l’âge de 105 ans .

" Le programme va être très intéressant car il est tour à tour lyrique et instrumental, certaines pièces sont tristes, d’autres déchaînées, etc. Cela va être un très beau concert où chacun, petits et grands, devrait trouver son bonheur !", se réjouit Dalia Ouziel. Pour ouvrir le concert, Dalia Ouziel accompagnera Clotilde Van Dieren dans la mélodie d’Henri Duparc " L’invitation au voyage ". Une façon de mettre le spectateur dans l’ambiance pour cette soirée intitulée "Voyage musical à travers l’Europe " qui nous mènera successivement en France, en Hongrie, en passant par l’Allemagne, l’Autriche, la Tchéquie, la Pologne et la Russie pour finir par une pièce qui sent bon le soleil : "Polo", extraite de la suite populaire Espagnole de Manuel de Falla. Un programme des plus variés comprenant à la fois des tubes comme le carnaval des animaux de Saint-Saëns et des pièces moins connues que Dalia Ouziel a eu envie de défendre.