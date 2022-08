Voyagez aux quatre points cardinaux avec une playlist autour du souffle

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de la RTS réalisée par Francesco Biamonte.

Une réalité si simple, si quotidienne, si miraculeuse aussi : le souffle, à la rencontre de la spiritualité et de la sensualité.

L’air pur et saisissant de la Norvège d’abord, avec l’Invocation du souffle de Unni Lovlid. Le souffle du Printemps qui bouleverse les sens de Werther dans l’opéra de Massenet. Une mélodie courtoise du sud de la Chine raconte le vent dans les platanes. "Laisse-moi m'envoler avec toi", nous dit Nina Simone dans sa chanson Wild is the wind.

Le souffle voyage aux quatre points cardinaux, dans la playlist de Franceso Viamonte.