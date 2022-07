Voyages sur les mers et les océans

Le 10 juillet 2022

Quelques souvenirs d'Hector Berlioz à propos de la mer :

" C’est un monstre sublime que cette mer. J’étais ravi de la voir venir lécher mes pieds sur le rivage et les couvrir de son écume en rugissant comme une bête furieuse. "

" Malgré le peu de cas que je faisais alors de la vie, le cœur commença à me battre d’une terrible manière. Figurez-vous le vent rugissant avec une furie dont on ne peut avoir l’idée à terre, les vagues enlevées de la mer, lancées en l’air, d’où elles retombaient en poussière, le vaisseau tellement penché que son bord droit était en entier dans l’eau, et, avec ça, quatorze voiles immenses étendues, où le vent s’engouffrait de plein vol. "

Joseph HAYDN - Extraits de la Création . RIAS Kammerchor et Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs . HMC 902039.

Maurice RAVEL - Une barque sur l’océan, extrait des Miroirs. Jean-Yves Thibaudet . DECCA 433515-2.

Jean SIBELIUS - Les Océanides opus 73 . Scottish National Orchestra sous la direction de Sir Alexander Gibson . Chan 241-19.

Johannes BRAHMS - Extraits des Six pièces pour piano opus 118 . Murray Perahia . SK 88697788782.

Claude DEBUSSY - Jeux de vagues et Dialogue du vent et de la mer extraits de La Mer. Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit . DECCA 4753142.

Toru TAKEMITSU - Toward the Sea II . I Fiamminghi sous la direction de Rudolf Werthen . Telarc 80469.

Hector BERLIOZ - Le coucher du soleil . Thomas Hampson et Geoffrey Parsons . EMI 5550472.

Benjamin BRITTEN - Le troisième des Sea Interludes de Peter Grimes, opus 33a . BBC Philharmonic sous la direction d’Edward Gardner . Chan 10658.

Antonio VIVALDI - La tempesta di Mare, Concerto en mi bémol majeur opus 8 n°5 RV 253 . Daniel Hope et Chamber Orchestra of Europe. DG 002894777463 .

Felix MENDELSSOHN - Ouverture des Hébrides. Orchestre Philharmonia dir° Walter Weller. CHAN 10224(3).

Osvaldo GOLIJOV - Extraits d’Océana. Luciana Souza, et L’orchestre symphonique et le chœur d’Atlanta sous la direction de Robert Spano . DG 002894776426.

Production et présentation : Axelle THIRY