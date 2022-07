Voyages : où faut-il porter un masque ? Où doit-on montrer un pass pour rentrer ? Notre carte interactive des mesures Covid en Europe

Danemark

Il n’y a plus aucune restriction de voyage liée à la pandémie de Covid-19 pour voyager vers le Danemark.

Espagne

Le port du masque n’est plus obligatoire en Espagne, sauf dans les situations suivantes :

• Les collaborateurs et visiteurs des centres médicaux, des hôpitaux et des pharmacies ;

• Les collaborateurs et visiteurs des centres de soins résidentiels et de jour ;

• Dans les transports en commun.



Estonie

Le port du masque est recommandé mais n’est plus obligatoire dans les espaces fermés accessibles au public (hôtels, restaurants, magasins, etc.). Il n’est plus nécessaire de présenter un certificat de vaccination ou de test covid pour y entrer.

Finlande

Les voyageurs peuvent se rendre sans limitation en Finlande à partir du 1er juillet 2022, sans restrictions Covid-19.

MAIS Les autorités sanitaires peuvent toujours demander à tous les voyageurs de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test après leur entrée en Finlande.

Si un voyageur ne peut pas présenter un certificat valide à ce moment-là, deux tests PCR doivent être effectués sur place.

France

- Si vous y allez en avion, il faut remplir un formulaire d’identification numérique.

- Pour voyager en France, vous avez besoin d’un certificat COVID. Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, le certificat doit reprendre l’un des éléments suivants :

Certificat de vaccination en cours de validité :

Soit un certificat de vaccination de base (1/1 dose ou 2/2 doses) dont la dernière dose a été administrée il y a 9 mois au maximum.

Soit un certificat de vaccination de rappel. La vaccination de rappel est valable indéfiniment.

OU

Un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ

OU

Un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ

OU

Certificat de rétablissement basé sur un test PCR ou antigène positif effectué il y a au moins 11 jours. Le certificat de rétablissement est valable pendant 6 mois à compter de la date du test positif.

Les enfants âgés de 12 à 18 ans doivent également présenter un certificat COVID (certificat de vaccination, de test ou de rétablissement). Pour eux, en revanche, la vaccination de base est valable indéfiniment. Ils n’ont donc pas besoin d’une injection de rappel pour avoir un certificat de vaccination valable.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés des mesures COVID.

Le port du masque n’est par contre plus obligatoire, sauf dans les établissements de santé ou de soins tels que les hôpitaux, les pharmacies et les laboratoires.