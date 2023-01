Voyages Léonard : investissements et reprise attendue après le confinement

Récupérer un chiffre d'affaires effondré à cause de l'épidémie, c'est du travail. Le confinement n'a fait aucun bien à l'activité commerciale des voyagistes. Les voyages Léonard n'ont pas encore rejoint le niveau de réservations d'avant l'épidémie. L'entreprise compte y arriver. Ses nouvelles installations sont prêtes à quelques centaines de mètres des anciennes (qui continuent à fonctionner).

Un nouveau bâtiment pour les chauffeurs, une pompe à essence quadruple pour les autocars, un deuxième parking. Il y a deux ans, ici, il y avait seulement une prairie. "Tout ceci est nouveau" se rengorge Pascal Léonard, le directeur technique des voyages Léonard. "Ce sont des stations de tankage pour nos véhicules. Ici, ils peuvent faire le plein à quatre en même temps. C'est beaucoup plus rapide. On a une citerne de 50.000 litres sous terre qui est ravitaillée tous les dix jours."

Les voyages Léonard, c'est aussi une flotte d'autobus qui roule pour les TEC entre Liège et Visé. "Pour un autobus, on peut compter 350 litres de mazout par jour. Et pour les autocars double-étage qui font la navette vers l'Espagne ou l'Italie, il faut compter jusqu'à 950 litres par voyage !"

Par mesure d'économie, à cause du confinement et de la chute d'activité, une dizaine d'autocars en bout de leasing n'avaient pas été renouvelés, soit un tiers de la flotte. "On avait 35 autocars sur Barchon. On est descendus à 25. On prévoit de remonter au-dessus de 30 dès cette année" explique Benoit Charpentier, le responsable communication des voyages Léonard.

L'entreprise fait aussi installer 80 panneaux photovoltaïques et un système pour récupérer et réutiliser les eaux de pluie et de lavage des autocars. Selon la période de l'année, les voyages Léonard emploient entre 250 et 300 personnes.