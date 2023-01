Au Danemark et aux Pays-Bas également, les touristes ont été plus nombreux avec des hausses respectives de 12,3 et 3,9% en 2022 par rapport à 2019. Parmi les destinations de vacances phares en Europe, la France et l’Espagne ne sont pas loin de leur niveau d’avant-crise, mais le redressement est moins fulgurant pour la Grèce et l’Italie, la première accusant encore un retard de 7,5% par rapport à 2019 et la seconde de 9,5%.