Voyages : excursion dans le monde des vacances en solitaire, un marché en pleine effervescence

On trouve aussi des personnes qui choisissent de partir seules parce qu’elles préfèrent ça, tout simplement. Dans ce cas-là ce n’est donc pas forcément le célibat qui entre en jeu. On se concentre sur les objectifs du voyage être seul, bien à l’aise, choisir sa destination, son emploi du temps. Et comme Camille, 32 ans, s’extraire un peu du tourbillon du quotidien : " Le voyage, c’est le seul endroit où j’arrive à être complètement seule et où je prends un plaisir vraiment incroyable à cette solitude. Alors il y a de très rares moments où elle est un tout petit peu pesante aussi dans ces trucs de transition. Quand on passe d’un rythme très intense à un rythme beaucoup plus calme… Et après cela disparaît très vite. Le voyage seul c’est toujours la marche, la nature, la mise en mouvement, la réappropriation de son corps ".

Camille parle de la marche. Une activité assez plébiscitée par ceux et celles qui partent seuls. D’abord par la nature même de l’activité, et ensuite parce que les infrastructures le long des sentiers de randonnée sont souvent adaptées avec des hébergements en dortoirs, de lits simples, des grandes tablées qui rassemblent tout le monde pour le repas du soir. Si vous avez vraiment envie d’être totalement seul, il y a possibilité de bivouaquer quand on est arrivé au soir. Mais notez qu’on ne peut bivouaquer partout.