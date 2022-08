Voyages et tracasseries dans le transport aérien : les compagnies ont commis des erreurs stratégiques, selon l'expert Jean Collard

Jean Collard, expert en aéronautique et consultant pour la société Whitestone était l’invité d’Aline Gonçalves ce vendredi matin. Il répondait à ses questions. Notamment si ce début d’été est, comme on le pense, si chaotique pour les voyageurs volants ? "C’est le moins qu’on puisse dire" confirme le spécialiste. Mais celui-ci de nous enjoindre à remettre les faits dans une perspective historique : "Nous venons de terminer deux ans de Covid particulièrement compliqués, nous avons maintenant la guerre en Ukraine et une pression écologique… Ce qui signifie que les compagnies aériennes, pendant un certain laps de temps, ont dû se reposer au sol". En effet, le chiffre d’affaires des compagnies, qui étaient de l’ordre de 876 milliards d’euros en 2019, est tombé à 487 milliards en 2021. Celles-ci espèrent cette année atteindre les 650 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Et Jean Collard d’en conclure : "Il y a donc manifestement de leur part une tendance à une grande prudence. Ce qui a engendré dans leur for intérieur, surtout avec les problèmes ukrainiens, la volonté de ne pas mettre en l’air trop d’appareils d’un seul coup. Manifestement, un manque d’appareils notoire a entraîné ces grandes difficultés. On a véritablement eu affaire à un goulot".

Suite à la crise du coronavirus, que s’est-il passé ? "L’épargne des gens s’est retrouvée sur le marché très rapidement et les compagnies aériennes étant extrêmement prudentes, et d’autant plus avec ce qui se passait avec l’Ukraine et les coûts pétroliers notoires, on n’a pas mis en place toutes les structures optimales pour que tous les avions soient en l’air en même temps et à ce moment précis. Sans compter le fait aussi que pas mal de compagnies aériennes ont vu (pendant cette période Covid), bon nombre de pilotes les quitter pour aller vers d’autres horizons. Et particulièrement l’Asie, où le taux de croissance, le taux de développement et les salaires sont meilleurs. Lorsqu’on cumule l’ensemble de ces facteurs, nous avons obligatoirement d’énormes problèmes dans les compagnies aériennes, et particulièrement dans les compagnies low cost".