Voyages et Covid : dans ces trois pays européens, il faut encore montrer une preuve de vaccination ou un test négatif

Attention, si vous allez dans un pays où ces documents sont nécessaires, et que vous comptiez utiliser votre application Covidsafe, vous pourriez avoir la fâcheuse surprise de découvrir que votre certificat n’est plus valide. Les certificats signés avec une signature de plus d’un an ne sont en effet techniquement plus valables. Deux possibilités s’offrent alors à vous :

les utilisateurs sont invités à télécharger une nouvelle version de leur certificat. Pour cela, c’est très simple, il suffit de vous connecter à l’application CovidSafeBE via votre smartphone, de cliquer sur le bouton "Rechercher de nouveaux certificats" (tout en bas de votre écran) puis de vous connecter avec "eHealth" ou "Itsme". Vous constaterez ensuite que l’ensemble de vos certificats ont été renouvelés pour une période d’un an et que vos certificats initiaux sont passés dans la case "certificats expirés". "Le certificat ne change pas visuellement pour le citoyen, pourtant le QR code a bien été adapté pour une année supplémentaire", indique Frank Robben, concepteur de l’application. imprimer votre certificat : les personnes sont invitées à se connecter au site " masanté.be ", " Helena " ou " Réseau Santé Wallon " puis à se connecter avec "Itsme" ou un lecteur de carte d’identité et enfin, à imprimer leur document.

En cas de bug, vous pouvez contacter les numéros suivants :