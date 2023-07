Voyages et coronavirus : les compagnies aériennes à bas coût plus populaires qu’avant la pandémie

L’Albanie est ainsi l’un des pays qui bénéficient du recours croissant à des vols à bas prix. Le mois dernier, elle a en effet accueilli plus de deux fois plus de passagers que quatre ans auparavant. Les compagnies aériennes plus traditionnelles, qui offrent généralement un peu plus de confort, souffrent de cette tendance. En outre, ACI Europe constate que les consommateurs optent de plus en plus pour des solutions alternatives au transport aérien lorsqu’ils voyagent à l’intérieur d’un même pays. D’avril à juin, le nombre de passagers dans les aéroports européens a augmenté de 16% par rapport à l’année précédente.