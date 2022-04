Voyages en Europe en train : la vente de tickets "InterRail" a retrouvé son niveau d’avant la pandémie

Né en 1972, le pass InterRail permet de se déplacer à travers une trentaine de pays en Europe pendant une période déterminée. S’adressant d’abord aux jeunes routards, il s’est progressivement ouvert aux autres catégories d’âge. De plus en plus de familles et de personnes âgées s’y intéressent d’ailleurs, affirme Eurail.

Les pass InterRail sont destinés aux citoyens de l’Union européenne, tandis que les pass Eurail sont réservés aux résidents non-européens.