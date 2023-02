Voyager seul : les destinations les plus plébiscitées pour un voyage solo.

À l'échelle urbaine, les villes qui ont reçu le plus de voyageurs solo sont, dans l'ordre, Paris, Londres, New York, Los Angeles, Séoul, Toronto, Sao Paulo, Mexico, Atlanta, Madrid. Concernant la capitale tricolore, non seulement elle est la plus plébiscitée toutes catégories de voyageurs confondus mais elle a attiré le plus grand nombre de femmes au premier trimestre 2022, avec 570.000 nuits réservées.

En matière de road-trip, on aurait pu imaginer que les palmarès recommandant les pays les plus sûrs sur le plan sécuritaire auraient été suivis par les voyageurs en solo. Par exemple, à l'automne 2021, le site de consignes à bagages Usebounce avait désigné l'Islande, Malte, le Portugal, la Croatie, l'Espagne, le Belize, le Monténégro, le Japon, la Slovénie et l'Irlande comme les meilleures destinations. Cependant, cette étude avait ajouté d'autres paramètres pour proposer ce palmarès, notamment la qualité des auberges de jeunesse et le coût des transports en commun.