Voyager : les 116 images envoyées par la Nasa aux potentiels Aliens qui croiseront la sonde spatiale

Le "Golden Record" est donc une collection de sons et d’images qui pourrait bien rester le seul témoignage de notre existence une fois que l’humanité sera éteinte. Les enregistrements sont montés à l’extérieur de Voyager 1 et Voyager 2 et protégés par un boîtier en aluminium. Dessus, on retrouve des symboles censés expliquer comment décoder le disque mais il n’est pas sûr qu’une autre forme d’intelligence pense et communique de la même manière…

L’astronome Carl Sagan, qui faisait partie du projet d’expédition dans les années 70, décrit ces 116 images dans une vidéo qui a été envoyée sur Voyager. C’est un article de Vox, datant de 2012, qui a publié ce témoignage de notre passé qui se promène dans l’espace.