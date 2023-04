Envie de découvrir les charmes de la ville de Namur de manière différente ou simplement de faire une balade originale en famille ou avec des amis et de vous essayer aux joies de la navigation, nous vous proposons nos bateaux sans permis, haut de gamme, pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

Confortables et silencieux, ceux-ci sont très faciles à conduire et vous assurent une charmante découverte de la navigation en harmonie avec la nature.



Au départ des Capitaineries de Namur, vous disposez de votre bateau pour explorer un terrain de jeu qui s’étend de l’écluse de la plante à l’écluse des grands malades.



Au fil de votre balade vous aurez un point de vue privilégié sur la Citadelle de Namur, le pont de Jambes, la confluence de la Sambre et de la Meuse. Sans oublier, le Parlement wallon – l’Elysette, les maisons de prestige à l’architecture typique de la vallée de la Meuse ou les péniches de standing.