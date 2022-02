Voyager en avion, une pratique de plus en plus boudée par les jeunes.

Moins d'avion, plus de temps sur place et moins de tourisme de masse. Voici les nouvelles pratiques en matière de voyages chez les 18-34 ans, d'après une enquête* réalisée par Greenpeace et l'ObSoCo. Selon ce sondage, 53% des jeunes estiment que les "vacances idéales" se passent chez eux ou dans un pays voisin.