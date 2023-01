Voyager en 2023 : ces villages qui préservent leur environnement

Il ne s'agit aucunement de féliciter une destination pour son attrait touristique ou sa cote de popularité mais bien de braquer les projecteurs sur ces endroits dans le monde qui savent tirer profit des revenus touristiques tout en développant une activité respectueuse de l'environnement. Lancée l'année dernière, cette initiative qui promeut le tourisme rural a pris la forme d'un appel à candidatures.

32 villages dans 18 pays se sont illustrés pour leurs capacités à préserver leur patrimoine culturel et les populations locales.

"Pour les populations rurales partout dans le monde, le tourisme peut vraiment produire un changement en créant des emplois, en soutenant les entreprises locales et en maintenant en vie les traditions. La distinction des 'Best Tourism Villages by UNWTO' montre la capacité du secteur de contribuer à la diversification de l’économie et d’offrir des débouchés pour tous en dehors des grandes villes", a expliqué le secrétaire général de l'OMT.

Si l'on peut remarquer l'absence des Etats-Unis mais aussi une très timide présence asiatique au sein de cette liste, les villages retenus proposent une autre lecture de l'Europe en proposant aux baroudeurs de sillonner autrement l'Autriche, la Suisse, l'Italie et l'Espagne ou en prolongeant le chemin jusqu'au Maroc ou la Géorgie.