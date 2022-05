Voyager dans le temps comme un photographe du patrimoine

Cela permet de reconstituer quasi-pierre par pierre un élément de patrimoine

A l’Abbaye de Villers-la-Ville, les photos réalisées par Guy Focant ont permis de reconstituer un portique détruit à de nombreuses reprises.

Dans ce cas, la photographie participe à une démarche documentaire et d’inventaire. C’est alors une source d’information pour des actions de restauration. La plupart des pierres qui ont été retrouvées au sol, explique Guy Focant, ont été restaurées et replacées au même endroit et ça a été un des apports importants de la photographie.

Le rôle attribué à la photographie, en liaison avec la recherche patrimoniale, est donc essentiel dans une perspective de sauvegarde.

Une noble mission pour que notre patrimoine traverse le temps.