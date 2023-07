Voyager dans le Nord : une tendance qui peut coûter très cher

Deux fois plus cher que l’Espagne !

"Si la Norvège représente 60% de nos ventes, l’Islande 25% et la Suède 15%, il faut bien reconnaître que le budget vacance est beaucoup plus élevé", explique Kathy Stoffen, la responsable du département francophone de Nordic. "À durée égale, on peut l’estimer au double de l’Espagne. Notre public est pourtant plus jeune qu’avant le Covid. On voit beaucoup de trentenaires avec de petits enfants. C’est vrai que la pandémie a poussé les gens à effectuer des voyages où ils seront plus isolés, avec des logements à petite échelle et proche de la nature."

Comme l'hébergement et les restaurants sont chers dans le Nord, beaucoup optent pour l’autonomie en motorhome. Frédéric Rosa, le gestionnaire véhicules de loisir chez JCR Motorhome, le confirme : "Tous les jours, on reçoit des demandes de locations pour des voyages dans le Nord. Les prochaines vacances d’automne et de printemps affichent presque complet et on réserve déjà pour l’année prochaine, voire dans deux ans !". Mais n’oublions pas qu’en motorhome, il faut prévoir un budget carburant.