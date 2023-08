Voyager autrement : on vous embarque pour une "rando vélo"

Cet été, la petite équipe de RTBF INFO sort de sa rédac et teste 4 manières différentes de partir à l’aventure. Aujourd’hui, place à la "rando vélo", un mode voyage qui n’a rien de nouveau mais qui continue de séduire, tant par sa simplicité que par son positionnement écologique. On vous embarque !

A priori, rien de plus simple que de "vélo-randonner", pour autant qu’on ait ce qu’il faut : un vélo qui tient la route, du matos de camping pas trop lourd et de quoi manger et boire. Et si de notre côté, nous n’avions besoin de rien, sachez que pas mal de possibilités de locations existent dans les magasins spécialisés et souvent pour pas cher : une tente peut se louer 3€ par jour et un vélo 30€.