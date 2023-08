Voyager autrement : on vous embarque pour une rando pédestre à Hastière, en province de Namur

C’était une première pour nous et on ne va pas vous mentir, la pluie a gâché un peu notre balade. On n’a vraiment pas eu de répit. Par contre, on était super bien équipé et cela a rendu ce moment moins désagréable. On insiste donc, la clé pour une bonne rando, c’est l’équipement et bien sûr aimer la marche. Mais franchement, les paysages sont tellement beaux que marcher devient un réel plaisir.

Mais si ce n’est vraiment pas votre truc, il y a toujours l’option rando vélo ou même le train de nuit pour voyager autrement. Et si l’envie d’aller encore plus loin est plus forte, et que vous avez le budget nécessaire, la vanlife a le vent en poupe !