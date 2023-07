Voyager autrement : on vous embarque dans la "vanlife", direction Étretat

Il y a la team qui aménage son propre van pour parcourir l’Europe, ou le monde. Ça, on ne l’a pas testé pour vous. On a opté pour la location. Une première option est de le louer à un particulier. Plusieurs sites le permettent Yescapa, Wikicampers ou encore Vanloc. Ou bien on se dirige vers une agence de location spécialisée. Là encore, la liste des prestataires est fournie : Blacksheep, Roadsurger, Indiecampers, etc.

Nombre de conducteurs assurés, nettoyage compris ou non, nombre minimum de jours de location, animaux admis… Les critères varient d’une offre à l’autre. Et font aussi évoluer les prix, qui se situent entre 100 et 150€ par jour en moyenne, voire plus en haute saison.

À cela, il faut ajouter le budget carburant, péages, courses, camping et imprévus. On n’est parti que quelques jours mais on a sorti la calculette pour vous. Pour une semaine d’aventure, vous arriverez rapidement à plus de 1500€.