Voyager autrement : embarquez à bord du train de nuit Bruxelles – Vienne

Notre voyage aller-retour en train de nuit nous a coûté 250 euros par personne, mais on s’y est pris seulement six jours avant le départ. En s’organisant un peu (mieux), le prix du billet non échangeable, non remboursable et pris longtemps à l’avance démarre à 30 euros, pour une place assise. Pour la place dans une classe supérieure, avec un vrai lit, dans un compartiment de trois personnes, il faut compter au minimum 90 euros par personne. La classe intermédiaire, c’est le traditionnel wagon couchette vendu à partir de 50 euros le billet.

Bien sûr, il y a des réductions pour les enfants et les petits de moins de 6 ans ne payent pas s’ils voyagent sur les genoux ou dans la couchette d’un parent.