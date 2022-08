Voyage : voici les 33 rues à visiter dans le monde

En 2021, le magazine Time Out a lancé un nouveau type de listing qui serait en ce sens plus efficace. Ils pointent non pas un pays mais des rues où le visiteur trouvera à coup sûr son bonheur.

Le fameux guide a intitulé son agglomérat "les rues les plus cool", mais on aura saisi tout l’intérêt du concept… La méthodologie est efficace : plus de 20.000 locaux ont été interrogés, des États-Unis jusqu’en Australie en passant par l’Afrique du Sud, un spectre géographique très large qui correspond à l’éventail des sorties proposées par la marque. Ce n’est qu’à partir de ces choix que les experts du magazine, dans chacun de leurs pays, ont repéré les artères qui valent vraiment la peine d’être intégrées dans un programme de voyage. Et la sélection est bien sûr renouvelée annuellement pour correspondre à l’état actuel du tissu urbain de chaque destination – ouvertures de restaurants ou fermetures de boutiques faisant et défaisant la vie au sein d’un quartier.

La preuve : le coin de Nørrebro, à Copenhague, prescrit l’année dernière en première place de ce listing, est remplacé cette année par Værnedamsvej (à la cinquième position), un quartier de la capitale danoise connu depuis des lustres mais qui a gardé toute son âme, avec aujourd’hui des bars à vin nature, de mignonnes petites boutiques et des comptoirs à fromages.

A la première place de ce classement qui compte cette fois 33 rues (contre 49 en 2021), Time Out recommande la rue Wellington à Montréal pour sa concentration de restaurants et de bars. On peut y commander des cocktails très réussis tout comme de délicieux sandwiches – le meilleur de la cité québécoise.