Inutile de s'astreindre à un vol long courrier pour observer les couleurs automnales. Direction la Roumanie, et plus précisément la Transylvanie, qui n'est pas réservée qu'aux amateurs de Dracula. Encerclée par des montagnes, la région offre des paysages pittoresques avec son florilège de parcs naturels et de forêts qui peuplent les vallées et des hauts plateaux, qui peuvent être légèrement enneigés selon la période.

Si l'on vient à l'occasion des fêtes d'Halloween pour jouer à se faire peur, cette région empreinte de mythes et de légendes est idéale pour observer la transformation des chênes et des pins qui structurent un panorama magnifique. Bref, on fait d'une pierre deux coups quand on prend le temps de traverser la chaîne des Carpates et d'aborder cette région encore peu connue.