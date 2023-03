Rendez-vous sur le dernier site de fouilles belges toujours en activité, mené par la KULeuven depuis 2002. Dayr al-Barsha, une ville située à 300 kilomètres au sud du Caire. Aujourd’hui, 5 étudiants cherchent des trésors. Chaque matin, ils gravissent une montagne pour en apprendre plus sur la vie antique des égyptiens. Hanne declerck est étudiante en archéologie : "Tous les jours, on grimpe en chantant le thème musical d’Indiana Jones. On vit plein d’aventures en tant qu’égyptologue et on se sent tous extrêmement reconnaissant."

Après tout, tous ces égyptologues le disent et le répètent, faire de l’archéologie, c’est découvrir une langue, une iconographie, la sociologie d’un peuple ancien, comme un cadeau bien conservé venu du passé.