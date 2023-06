Voyage : qui sont les "begpackers" et pourquoi sont-ils mal vus ?

Ce mot-valise est un néologisme combinant le verbe " to beg" en anglais, qui signifie "mendier" et "packers" en référence aux voyageurs qui parcourent un pays ou le monde à l'aide d'un simple sac à dos ("backpackers"). Ce sont de jeunes baroudeurs, surtout en Australie, qui visitent le pays-continent au cours d'un périple de plusieurs mois, voire d'une année, multipliant les petits boulots et avalant les kilomètres.

En 2017 déjà, Le Monde avait révélé cette pratique, qui surprend les locaux.

Le quotidien l'avait appelée : "Le dernier-né du tourisme sans gêne".

Hormis l'indécence de ces voyageurs de demander à la rue qu'elle finance leur voyage alors que la population locale rencontre des difficultés pour se nourrir, ce phénomène est d'autant plus discutable que les Occidentaux disposent de passeports suffisamment puissants pour franchir les frontières de nombreux pays sans fournir de gros efforts au niveau administratif. Sur CNN, un avocat philippin résume cette réalité en parlent d'un "privilège du passeport".