Voyage en wagon-lit et club de vacances: deux Belges ont révolutionné la manière de faire du tourisme

Qui a inventé le Club Med ? C'est un Belge, Gérard Blitz ! Le premier village voit le jour à Marjorque en Espagne en 1950. Les touristes passaient 36 heures dans le train pour y arriver. Sur place, ils logeaient dans deux cents tentes de camping et profitaient du matériel de cuisine d’un surplus de l’armée américaine cantonnée en Allemagne ! Un succès ! Le Club Med, ce sont les gentils organisateurs, les tables de huit personnes, le " collier-bar " permettant de régler ses consommations, le tutoiement systématique. Gérard Blitz voulait abolir, le temps des vacances, les barrières de l’argent (avec le forfait tout compris), et les classes sociales. C'était si on veut un concept de hippie qui n'a absolument rien à voir avec le Club Med d’aujourd’hui qui s’est positionné sur le marché chinois et le luxe.

​​​​​​De nos jours, on n’arrête pas de nous dire que l’avion pollue et qu’il faut voyager en train. On rêve de trains qui sillonneront l’Europe pour pas cher dans lesquels on pourrait dormir la nuit. Pourtant cette idée est ancienne et on la doit au Belge Georges Nagelmackers qui a fait construire les premières voitures-lits et voitures-restaurants d’Europe à la fin du 19è siècle. C’était un visionnaire des voyages modernes... réservés à l’époque aux gens très riches. C’est ce Belge qui a lancé le célèbre Orient-express. L’ambition de Nagelmackers était de créer un réseau international de trains de luxe, évitant les changements de train aux frontières. Pour ses clients arrivés à destination, il a crée la première chaîne hôtelière, la Compagnie internationale des Grands Hôtels. Si on voyage en wagon-lit, si on part dans un club de vacances cet été ou si on loge dans une grande chaîne d’hôtel, c’est un peu grâce à eux.