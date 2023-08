Voyage en van, maillot de l’équipe nationale payé de sa poche : les Mondiaux particuliers de Loïc Goubin

Loïc Goubin a participé dimanche aux championnats du monde de VTT de descente. Dans l’ombre de la course en ligne sur route remportée par Mathieu van der Poel, le Franco-Belge, qui roule pour la Belgique a dû planifier tout son voyage pour participer à ces Mondiaux. Les pilotes de descente ne sont, en effet, pas aidés par la fédération et pour limiter les frais, il a voyagé jusqu’à Fort William en van. Sarah Mottard l’a rencontré pour revenir notamment sur les difficultés financières, mais aussi la fierté de participer aux championnats du monde.

"Mon but, c’est de participer une fois aux championnats du monde. Niveau budget, pour se rendre sur les courses, c’est quand même un gros investissement. J’ai quand même pas mal de compétences en tant que mécanicien, en tant que photographe. Si j’ai envie de faire de la communication, de la pub, j’arrive à m’en sortir. Mais c’est vrai qu’un pilote qui n’a pas ces compétences et qui essaie d’en vivre, c’est très compliqué de se rendre sur les courses à l’étranger. Il faut avoir un bon petit pécule pour y participer", admet d’ouverture le pilote de 26 ans.

Ce que Loïc Goubin regrette surtout, ce sont les frais évitables, comme le maillot de l’équipe national : "Je n’ai jamais fait de démarches au sein de la fédération, mais c’est vrai que qu’on paie notre maillot de l’équipe nationale. Tout est à nos frais. Après, on est là, on est content. Mais c’est vrai que payer le maillot de l’équipe nationale, c’est un peu dommage. On représente quand même un pays et on est obligé de se débrouiller que par soi-même. Le budget part beaucoup plus dans le cross-country et dans la route".

Le Belge n’est toutefois pas trop sévère avec la fédération et est conscient que certains choix doivent être faits et que certaines disciplines ont plus de visibilité que d’autres, mais il regrette tout de même que la descente soit autant mise de côté par rapport par exemple au cross-country : "C’est concevable. Il y a des pilotes internationaux, ils ont une certaine notoriété. Je conçois, mais c’est dommage que la descente n’est pas trop mise en valeur. Pourtant quand on tourne autour des paddocks, je vois le Pérou, ils ont leur photographe, leur mécanicien. Pourtant, ils viennent de l’autre bout du monde. Ils ont une sacrée histoire, ils viennent de l’autre bout du monde et ils ont quand même des aides financières par leur fédération. Alors que nous, on n’est pas très loin pourtant"

Le paysage belge n’aide pas forcément à démocratiser la descente, faute d’endroits capables d’accueillir de beaux parcours, mais le manque de visibilité n’aide pas non plus : "En Belgique, on va dire qu’il n’y a pas trop de relief. Donc peut-être qu’il manque des pilotes et le fait qu’il n’y ait pas de course en Belgique, il y a quelques Belges qui vont faire les courses en France. Du coup, ça n’aide pas à développer la discipline en Belgique. Et puis peut-être qu’il n’y a pas forcément de clubs adaptés pour cette pratique. Du coup, il y a peut-être ce manque d’investissement au niveau de la fédération. Et il n’y a pas trop de budget pour les pilotes belges".

En comparaison avec les autres disciplines, il faut donc vraiment faire un gros effort financier pour pouvoir être présent en Ecosse : "Quand on voit le monde du cross-country et de la route qui sont logés, nourris et hébergés dans des hôtels assez confortables et que nous, c’est par nos propres moyens, d’autant plus que la vie en Ecosse, c’est un peu cher".

Pour limiter les frais, Loïc est donc venu jusqu’en Ecosse avec son propre van. Une contrainte qui ne le dérange pas vraiment, même si ça ne lui donne pas forcément les mêmes chances que ses adversaires : "J’ai toujours eu ce côté un peu van life. J’aime bien être autonome, ne dépendre que de moi-même. Donc moi ça ne me dérange pas de dormir dans mon van. Je suis bien équipé, j’ai un générateur externe donc je peux brancher tous mes appareils, la go pro, les appareils photos. Et puis avoir ce côté indépendant et partir à droite à gauche. Il y a ce côté liberté que moi j’aime bien. Certes, on n’a pas de chauffage donc on met des couettes et plein de coussins mais ça fait le taf".

Au-delà du confort, c’est surtout le trajet réalisé par le Belge qui impressionne : "Je suis parti le dimanche 30 juillet après-midi parce que je travaillais le matin. Donc j’ai roulé jusqu’à Calais environ 12 heures. Ensuite, j’ai pris le bateau le lundi matin à 6 heures. Et ensuite, j’ai refait 12 heures de route pour venir jusqu’ici. Donc il faut faire une moyenne de 24-26 heures entre les pauses, les arrêts etc".

Et forcément, un tel périple entraîne de la fatigue. Loïc Goubin arrive donc un peu moins frais que les autres pilotes, mais il essaye tout de même de mettre toutes les chances de son côté : "Quand on arrive ici, on est déjà un petit peu épuisé. Après, il y a tout le stress, le monde, il y a quand même un peu de monde… Enfin, il y a une prestation à avoir derrière donc c’est assez physique. Je suis quand même assez préparé, j’essaye d’être organisé, structuré, pour ne pas trop m’éparpiller et d’avoir un petit confort, enfin d’avoir ce qu’il me faut".

S’il est parvenu à réaliser son souhait de participer à un championnat du monde, l’aventure de Loïc Goubin s’est malheureusement clôturée sur un abandon dans la manche finale.