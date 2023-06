Voyage en train en Europe : quels sont vos droits en cas de retard, annulation... ?

Pour que les Européens fassent jouer leurs droits, le Centre Européen des Consommateurs vient de lancer une plateforme gratuite en ligne qui dispense toutes les informations nécessaires et optimise les chances d'avoir un dédommagement.

Par exemple en France, à la SNCF, on obtient un remboursement à hauteur de 25% du prix du billet en cas de retard compris entre 30 min et 2h. C'est 50% entre 2h et 3h de retard et 75% au-delà de 3h de retard, sachant que les voyageurs disposent de 60 jours pour demander une compensation. En cas de litiges, on peut saisir la médiatrice de la SNCF, y compris pour des voyages effectués en Eurostar ou en Thalys.

Il faudra se concentrer sur la raison qui a perturbé le trafic ferroviaire.

En cas de conditions météorologiques extrêmes (la neige, par exemple), une compagnie ferroviaire sera parfaitement en droit d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour n'effectuer aucun remboursement.

Par ailleurs, si vous devez rester sur place en attendant qu'une solution de transport soit trouvée, la prise en charge de l'hébergement à l'hôtel sera désormais limitée à trois nuits maximum. "Une telle limitation n'existait pas auparavant. Mais dans les faits, il est très rare d’être bloqué en gare plus de 3 jours", explique Camille Bertrand, juriste au Centre Européen des Consommateurs.