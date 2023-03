À bord du "Tazara", qui traverse des montagnes verdoyantes aux plaines arides, en passant par des rivières et des lacs. Philippe part au cœur du Selous, une des plus belles réserves d’animaux au monde.

Entre richesse naturelle et grands défis économiques et sociaux, la Tanzanie est un pays aux mille facettes, qui attire plus de touristes chaque année.

Envie d’en prendre pleins les yeux ?

Alors ne ratez pas "Des trains pas comme les autres, en Tanzanie", ce dimanche 12 mars, sur la Trois.