Voyage en Mongolie : entre nature et mysticisme

Philippe Gougler part à la découverte du pays du nord au sud, à bord de l’unique ligne de chemin de fer . Première étape à Konkhor, à deux heures de trajet vers l’est, avec la découverte de ce train à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Les compartiments sont ouverts, propices aux rencontres et aux échanges. Vu l’immensité du territoire, les trajets sont souvent longs et les wagons bien équipés pour dormir ou se réunir autour d’un jeu de cartes.

Rendez-vous ensuite avec une famille de nomades. Une famille vit au gré de la nature et se déplace en fonction de celle-ci, parcourant les steppes à pied et montant sa yourte dans son campement. C’est avec eux que l’on réalise à quel point la nature infinie donne un profond sentiment de liberté, l’impression d’aller où l’on veut sans barrières et sans contraintes. Une façon de vivre propre à la vie nomade pour qui la liberté, loin des contraintes urbaines, compte plus que tout.

La steppe, c’est aussi le royaume des chevaux sauvages, qui courent en liberté sur des kilomètres. Ici, on rassemble et on dompte les troupeaux à moto.

Philippe Gougler fera ensuite une étrange découverte : des bouts de tissus accrochés à certains endroits qui signaleraient la présence d’esprits, point de rencontre entre la terre et l’au-delà. Ces totems sont très forts liés aux ancêtres, au culte du chamanisme, le chaman étant celui qui peut entrer en contact avec les esprits. Ces rituels sont souvent discrets et donc difficiles d’accès mais nous assisterons à l'une de ces cérémonies dans ce documentaire.

Notre journaliste grimpera aussi à bord du luxueux Transsibérien express depuis la gare d’Oulan-Bator, la capitale. De Pékin jusqu’à Moscou, cette croisière sur rails de 8000 km pour voyageurs fortunés passe par la Mongolie. Coupe de champagne, notes de piano, cabine hyperéquipée… un rêve pour certains.

Enfin, Philippe repart vers le sud pour terminer son voyage par l’incroyable désert de Gobi, le plus grand désert du monde, désert de roches et de pierres empreint d’une force surnaturelle. Les Mongols pèlerins se lèvent tôt pour capter cette force et ce bien-être mental. Au lever du soleil, ils sont des centaines à se réunir pour venir chercher cette énergie. Et ils remercient le soleil pour toute cette énergie reçue en jetant du lait en guise d’offrande. Dingue.

