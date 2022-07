Voyage en France : les forêts du Bassin d'Arcachon, des milieux exceptionnels entre lagune et océan

Vous rêvez d'une destination qui sent bon le pin et l'air marin ? Depuis l'agglomération bordelaise, capitale de la région Nouvelle-Aquitaine, comptez moins d'une heure pour rejoindre le célèbre Bassin d'Arcachon et ses grands pins maritimes. Ces paysages littoraux sont indissociables des deux forêts domaniales qui les entourent : les massifs de La Teste-de-Buch et de Lège-et-Garonne.

Avec 6250 hectares au total, ces milieux naturels à la position géographique exceptionnelle sont au cœur d'un corridor écologique. S'étendant sur 190 kilomètres de long, les forêts publiques de la côte aquitaine constituent le plus grand massif forestier dunaire d'Europe.

Chaque année, les touristes sont nombreux à arpenter ces espaces naturels, avec un pic de fréquentation à la période estivale. Durant l'été 2020, les cinq plages du massif ont accueilli plus d'1,6 million de personnes. Une preuve que les forêts dunaires du Bassin d'Arcachon valent le détour.