Voyage dans les étoiles, accompagné de pensées d'Hubert Reeves

Le dimanche 22 octobre à 10 h

Des phénomènes à un niveau donné, comme la rotation des corps célestes, deviennent des cadres où s’inscrivent de multiples phénomènes à d’autres niveaux. Le mouvement de la Lune dénude et recouvre périodiquement les bords de la mer. Et une multitude de plantes et d’animaux vivent au rythme des marées, dans cette zone dont on dit joliment qu’elle est réclamée par la mer. Ainsi se construit la réalité. Hubert Reeves, dans L’espace prend la forme de mon regard, Ed. du Seuil)

Claude DEBUSSY - Nuit d’étoiles . Sabine Devieilhe et Alexandre Tharaud.

Max RICHTER - To the stars.

Jean-Sébastien BACH - La Partita en mi majeur pour violon n°3 BWV 1006 . Arthur Grumiaux. Philips.

Cécile CHAMINADE - Sérénade aux étoiles pour flûte et piano . Juliette Hurel et Hélène Couvert. Alpha .

Peteris VASKS - Le Concerto " Tala Gaisma " (Lumière lointaine) . Renaud Capuçon et Orchestre de chambre de l’Europe. Erato 4632322 .

Maurice RAVEL - Le lever du jour et pantomime extraits de Daphnis et Chloé. L’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Pierre Boulez. DG 4398592 .

Thomas ADÈS - In seven days pour piano et orchestre : Stars-Sun-Moon . Kirill Gerstein et l'Orchestre du centre musical de tanglewood sous la direction de Thomas Ades. Myrios.

Joseph HAYDN - Des extraits de la Création. Johannes Weisser, Julia Kleiter et l’Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs. HMC 902039.

Arvo PÄRT - Étoile du matin . Theatre of voices Ars Nova Copenhagen sous la direction de Paul Hillier . HMU 807553.

Arvo PÄRT - Miroir dans le miroir . Lisa Batiashvili et Hélène Grimaud . DG 4779299.

Jean-Féry REBEL - Le Chaos. Akademie für Alte Musik Berlin . HMC 902061.

Claude LEDOUX - Un extrait de Courbes d’étoiles . Nao Momitani.

John WILLIAMS - Across the stars, love theme, extrait de la bande Originale de Star Wars . Anne-Sophie Mütter & Recording Arts Orchestra sous la direction de John Williams . DG .

Ture RANGSTROM - Des extraits de la Symphonie n°3 Chant sous les étoiles. . L’Orchestre symphonique de Norrkoping sous la direction de Michaïl Jurowski. CPO 9993692 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Katia MADAULE