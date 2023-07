Voyage dans le temps cet été au château de Reinhardstein : visites en costumes, fleurs et contes aux chandelles

Le château de Reinhardstein, bâti sur un éperon rocheux et dominant la vallée de la Warche, date du 14e siècle. Une longue histoire pour ce château qui ne cesse de vouloir se réinventer, proposant des activités atypiques à ses visiteurs. Découvrez ce nouveau coup de cœur de L’Agence Tourisme.

Pour comprendre le vent de fraîcheur qui souffle sur ce lieu magique, un voyage dans le passé s’impose. En effet, le château a vu passer de nombreux propriétaires depuis sa création. D’abord la famille de Waimes puis, pour finir, les Nassau et Metternich qui vendent la construction en 1812. C’est le début de la fin pour le château. Reinhardstein sera en effet laissé à l’abandon durant 150 ans.

Une triste situation qu’un certain Jean Overloop change radicalement. En 1965, cet enseignant bruxellois tombe par hasard sur ce château et c’est le coup de foudre. Comme l’amour fait bien les choses, ce lieu retrouve des couleurs. En 18 mois, il est remis sur pied par Overloop et son équipe d’artisans passionnés. Un conte de fées qui se poursuit aujourd’hui avec l’asbl Reinhardstein, gestionnaire et propriétaire du site.