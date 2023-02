Rediffusion le 26 février 2023

Axelle Thiry vous propose de faire un Voyage dans le monde de la musique contemporaine en Belgique, un vaste univers dont vous explorerez quelques chemins…

Frédéric Devreese, le père de la musique de film belge

Frédéric Devreese est souvent surnommé le "père de la musique de film belge", mais a pourtant abordé tous les genres musicaux dans sa carrière. Il n’avait que 20 ans quand il a composé sont premier concerto pour piano. En 1983, son quatrième concerto pour piano et orchestre sera l’œuvre imposée à la finale du Concours Reine Elisabeth. En tant que compositeur, Frédéric Devreese obtient de nombreux prix nationaux et internationaux. Il est aussi chef d’orchestre.

Bernard Foccroulle et la poésie

Bernard Foccroulle est un organiste, compositeur et directeur d’opéra. La littérature occupe une place importante dans sa vie de compositeur. Elle est essentielle dans sa vie, et pas seulement la poésie littéraire mais également la poésie comme quintessence d’un regard artistique. Ce rapport qu’il entretient avec la poésie s’est notamment traduit par des compositions qu’il a réalisées sur des textes de Rainer Maria Rilke. Et ce goût n’a cessé de grandir et de prendre une importance de plus en plus centrale pour Bernard Foccroulle, qui ajoute que "c’est peut-être que la poésie est la forme d’art la plus fragile et que dans notre monde, elle est dans une position marginale, or nous avons besoin plus que jamais de remettre la poésie au centre et de revenir à ce regard des poètes sur ce qui fait la vie de tous les jours."

Ce qui est magnifique dans la poésie, c’est la capacité de transcender, d’aller au-delà de la banalité des objets qui nous entourent, de ces relations auxquelles nous nous sommes habitués, c’est de les voir sous un jour nouveau.

Frédéric Van Rossum

Depuis son premier grand prix de Rome en 1965, ses œuvres lui ont valu de très grands prix internationaux. Son concerto pour violon et orchestre était l’œuvre imposée aux finalistes du Concours Reine Elisabeth en 1980.

Pierre Bartholomée et Musique Nouvelle

Pierre Bartholomée s’est d’abord produit comme pianiste, puis, avec le soutien d’Henri Pousseur, il a formé l’ensemble Musique Nouvelle avec quelques jeunes musiciens dont sa femme, la pianiste et harpiste Francette Bartholomée. Il a assumé la direction de cet ensemble pendant une quinzaine d’années, il a ensuite dirigé l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège jusqu’à la fin des années 90. En tant que compositeur, son catalogue d’œuvres compte près d’une centaine d’œuvres.

Découvrez la suite de cette promenade musicale sur les traces des compositeurs belges contemporains dans l’émission Voyages d’Axelle Thiry.