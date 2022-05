Voyage dans l’univers musical d’Henry Purcell, l’Orphée britannique

En 1665, Henry Purcell voit disparaître une partie du décor de son enfance

Henry Purcell est âgé de 6 ans lorsque la grande peste de 1665 provoque environ 100.000 morts à Londres. Comme le décrit Claude Hermann dans le livre qu’il consacre à Henry Purcell chez Actes Sud, l’enfant a dû voir des spectacles épouvantables. Avec les charrettes transportant les malades. Les cadavres qu’on entasse la nuit dans des chariots. Henry Purcell a 7 ans lors du grand incendie qui détruit 10.000 foyers londoniens. C’est le feu qui a eu définitivement raison de la peste. Claude Hermann poursuit en décrivant "Les habitants affolés qui cherchent à sauver quelques affaires auxquelles ils tiennent, l’ancienne cathédrale Saint Paul qui s’embrase jusqu’au toit, et le plomb fondu de sa couverture qui se déverse jusqu’aux nefs latérales." Henry Purcell voit disparaître une partie du décor de son enfance.

La vogue des "dramatik operas" et de la danse à la française

Après l’incendie de Londres, on construit de nouvelles rues pavées de pierre, des maisons au fronton uniforme, et par la suite la nouvelle cathédrale de Saint-Paul. Comme l’écrit Richard Luckett, la cour revient à Whitehall, les cathédrales et les théâtres sont de nouveau ouverts. Mais le plan des rues n’est pas fondamentalement modifié. C’est un schéma plutôt typique de la période de la restauration. A l’époque de la naissance de Henry Purcell, le règne des puritains touchait à sa fin. Les représentations théâtrales avaient été interdites, mais pas le théâtre musical. De nombreux hommes de théâtre inséraient donc dans leurs pièces assez de morceaux de musique pour qu’elles puissent être considérées comme des drames musicaux. Voilà qui ouvrait la voie à une forme spécifiquement anglaise du théâtre musical. Le dramatik opera, qui associe dialogue parlé et scènes musicales, prend son essor. Henry Purcell composera lui aussi pour le théâtre. Il écrira aussi, un opéra, Didon et Enée, qui est considéré comme le premier opéra anglais véritable.

Henry Purcell a vécu une période de grands changements institutionnels et politiques. A la fin de l’ère puritaine, en 1660, on veut du divertissement. Le nouveau roi, Charles II, montre l’exemple. Lui, qu’on appelle le monarque joyeux, avait été, en exil, sous le charme de la culture française. Il s’inspire de l’atmosphère musicale qui règne à la cour de Louis XIV. Comme l’écrit Claude Hermann, il aimait la France, il adorait danser : son plaisir à battre la mesure sur toute musique qu’il entendait a eu pour conséquence qu’à la cour, on n’entendit plus que des danses à trois temps et des andante. Le violon devient un instrument roi. On augmente le nombre de violonistes jusqu’à former les 24 violons du Roy, s’inspirant de l’ensemble qui joue à la cour de Louis XIV. Et Charles II envoie le violoniste John Banister en France, pour s’y former à la musique en vogue. Il a été fortement influencé par Lully et appréciait notamment ses Ouvertures à la française.

La renaissance du théâtre anglais

Ce que voulaient les musiciens à Londres, c’était développer le théâtre anglais. Une pétition circule dans la ville, pour inviter le souverain à s’intéresser un peu plus à la musique anglaise. Deux troupes de théâtre se font concurrence à Londres, celle qui est sous le patronage du roi, et l’autre, sous celui de son frère Jacques, le duc d’York. La troupe du duc jouait d’abord dans un court de tennis réaménagé, avant d’intégrer le Dorset Garden Theatern qui bénéficie d’une formidable machinerie, et qui se reflète dans les eaux de la Tamise. Celle du roi se trouvait au théâtre de Drury Lane. Les genres alors à la mode sont la comédie et le drame héroïque. Sur ordre du roi, les rôles féminins sont désormais tenus par des femmes, et non plus par des garçons en costume. On dit que la star du théâtre de Drury Lane, Nell Gwyn, est la plus célèbre des nombreuses maîtresses du roi. La comédie va jusqu’à ce qu’on appelle des ass epilogues, des discours au public, qui étaient déclamés du dos d’un âne. Le drame héroïque, quant à lui, brille par ses formidables mises en scène. Comme l’écrit Christina Pluhar, Purcell, l’Orphée honoraire britannique était un fils de son temps et son art était suffisamment riche et flexible pour s’accommoder des tendances contradictoires alors à l’œuvre. Christina Pluhar a à cœur dans son album Music for a while, de souligner la modernité extraordinaire de la musique de Purcell. Elle s’en inspire, avec son ensemble l’Arpeggiata en compagnie notamment de Philippe Jaroussky, Vincenzo Capezzuto.

Continuez le voyage dans l’univers du compositeur britannique Purcell en écoutant l’émission Voyages d’Axelle Thiry.