Tout d’abord, un grand coup de chapeau à l’artiste Harry Fayt, photographe subaquatique, dont la renommée n’a d’égal que son talent ! Il vient d’être choisi par Wallonie-Bruxelles pour représenter notre pays dans le monde !

Avec Harry Fayt, on plonge dans un univers qui n’appartient qu’à lui et on atteint des sommets quand la photographie devient " œuvre d’art ", lorsque son auteur s’engage dans une approche qui touche notre sensibilité…