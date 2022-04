Voyage dans l'univers de Philippe Boesmans

24 avril 2022

Toute musique contient un énorme réservoir d'amour.

Nous serons en compagnie de Philippe Boesmans, en hommage à ce génial compositeur belge, qui est décédé le 10 avril. Il a d’abord été un pianiste interprète avant de devenir un compositeur d'avant-garde. Son parcours est auréolé de prestigieuses récompenses : le prix Italia pour Upon La-Mi, le prix Honegger pour l’ensemble de son œuvre, le Prix Musique de la SACD et le Prix Charles Cros. Il a été compositeur en résidence à La Monnaie pendant de très nombreuses années.

Programmation musicale :

Philippe BOESMANS - Un extrait de l'opéra Reigen (Scène 8). Françoise Pollet, Ronald Hamilton et l'Orchestre symphonique de la Monnaie sous la direction de Sylvain Cambreling. Cyprès.

Philippe BOESMANS - Ihr Götter, extrait de Wintermärchen. Susan Chilcott et l'Orchestre symphonique de la Monnaie sous la direction d'Antonio Pappano. DG

Frédéric CHOPIN - Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante opus 22. Martha Argerich. DG

Philippe BOESMANS - Fanfare II, pièce pour orgue. Bernard Foccroulle. Ricercar 209 .

Philippe BOESMANS - Un extrait de Pinocchio. Stéphane Degout et l'Orchestre symphonique de la Monnaie sous la direction de Patrick Davin. Cyprès 4647.

Philippe BOESMANS - Le Concerto pour violon et orchestre . Richard Pieta et l'Orchestre philharmonique royal de Liège sous la direction de Pierre Bartholomée. Cyprès 7604 .

Luciano BERIO - Luftklavier. Andrea Lucchesini . Avie.

Philippe BOESMANS - Un Extrait de La Passion de Gilles. les chœurs de l'Opéra national et l'Orchestre symphonique de l'Opéra national de Belgique sous la direction de Pierre Bartholomée.

Philippe BOESMANS - Chambres d'à côté . L'Ensemble Musiques nouvelles sous la direction de Jean-Paul Dessy . Cyprès 4636.

Philippe BOESMANS - Dernier rêve et envols, extraits de Fin de nuit pour piano et orchestre. David Kadouch et l'Orchestre philharmonique Royal de Liège placé sous la direction de Gergely Madaras. Cyprès 4656.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Antoine DUWAERTS