Voyage : connaissez-vous l’Eurovelo, un réseau de routes pour traverser l’Europe à vélo ?

Un morceau passe d’ailleurs en Belgique, l’Eurovelo 5 que vous pouvez emprunter pour un petit voyage nature et sport en famille cet été.

La route la plus longue, et assurément la plus dépaysante, est l’EuroVelo 1 qui entraîne les plus courageux sur plus de 11.000 km de pistes balisées, entre le Cap Nord en Norvège et Caminha au Portugal, en passant par Aberdeen (Écosse), Cardiff (Pays de Galles), Plymouth (Angleterre), Nantes, Bayonne et Pampelune (Espagne). A noter que la liaison entre la Norvège et la Grande-Bretagne s’effectue en avion tandis que la traversée de la Manche vers la France se fait en ferry.