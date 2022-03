Voyage "Born in the USA'' : suivez l’aventure sur Classic 21 !

La semaine du 14 au 18 mars, suivez les aventures des auditeurs qui sont partis, accompagnés de Laurent Rieppi et Laurent Debeuf, dans le New Jersey et à New York pour le voyage "Born in the USA".

Laurent Rieppi et Laurent Debeuf démarreront par une escale dans le New Jersey sur les traces de Bruce Springsteen avec un parcours retraçant les débuts de celui qui deviendra une superstar du rock. Rien ne sera oublié, de son enfance à Freehold à Ashburry Park. Et c’est tout naturellement qu’ils prendront ensuite la direction de New York pour une visite de tous les lieux rock’n’roll incontournables, du club punk CBCG au Madison Square Garden.

