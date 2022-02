Voyage "Born in the USA'' : le programme exclusif qui vous attend !

Découvrez dans cette séquence spéciale le programme concocté par Classic 21 pour ce voyage inédit qui vous mènera dans le New Jersey et à New York.

Laurent Rieppi et Laurent Debeuf vous décrivent au micro de Fanny Gillard ce séjour en deux parties : tout d’abord une escale dans le New Jersey sur les traces de Bruce Springsteen avec un parcours retraçant les débuts de celui qui deviendra une superstar du rock. Rien ne sera oublié, de son enfance à Freehold à Ashburry Park. Et c’est tout naturellement que vous prendrez ensuite la direction de New York pour une visite de tous les lieux rock'n’roll incontournables, du club punk CBCG au Madison Square Garden.

Vous connaîtrez également tous les détails pratiques pour participer à ce voyage unique, pour lequel il ne reste déjà plus que quelques places.